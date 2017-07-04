С возвращением Курбана Бердыева на пост главного тренера «Рубина» состав команды претерпит серьезные изменения. Казанский клуб уже объявил о расставании с шестью игроками , чьи контракты истекли в июне 2017 года: Денисом Ткачуком, Динияром Билялетдиновым, Владиславом Куликом, Иналом Гетигежевым, Владимиром Соболевым и Алишером Джалиловым. Кроме того, грузинский защитник Соломон Кверквелия подписал четырехлетний контракт с «Локомотивом», а форвард Владимир Дядюн не полетел с командой на первый сбор и начал поиски новой команды.

По информации «Известий», это только начало большой перестройки команды перед стартом сезона-2017/18. Казанцы намерены выставить на трансфер целую группу игроков, среди которых высокооплачиваемые легионеры: француз Максим Лестьенн, камерунец Алекс Сонг, перуанец Карлос Самбрано и испанцы Серхио Санчес и Рубен Рочина. Стоит отметить, что все эти игроки были приобретены по просьбе экс-тренера казанцев Хавьера Грасии.

— Проблема в том, что летом 2016 года контракты с Лестьенном, Сонгом, Самбрано и Санчесом и Рочиной были заключены на длительный срок, — отметил источник в «Рубине». — Поэтому расстаться с этими игроками не так просто. Однако в клубе надеются, что другие команды проявят интерес к этим футболистам, учитывая их положительный опыт выступления в европейских чемпионатах. В «Рубине» рассмотрят не только продажу, но и аренду игроков.

Максим Лестьенн перешел в «Рубин» из голландского ПСВ, Алекс Сонг — из английского «Вест Хэма», Карлос Самбрано — из немецкого «Айнтрахта», Серхио Санчес — из греческого «Панатинаикоса», Рубен Рочина — из испанской «Гранады». На приобретение этих футболистов, по информации transfermarkt.de, «Рубин» потратил около €23 млн. Однако новому главному тренеру они, видимо, не пригодятся.

Вместе с Курбаном Бердыевым из «Ростова» в «Рубин» перешли сразу пять футболистов: вратарь Сослан Джанаев, защитники Владимир Гранат, Сезар Навас, Федор Кудряшов и нападающий Сердар Азмун.

По мнению бывшего тренера «Рубина» Рината Билялетдинова в новом сезоне «Рубин» будет бороться за место в первой пятерке.

— Непонятно, зачем год назад в клубе набрали столько легионеров, — сказал «Известиям» Ринат Билялетдинов. — Ладно бы «Рубин» взял этих игроков как свободных агентов. Но в Казани другая ситуация: каждый игрок стоил приличных денег. Хорошо, что у клуба были такие средства. Плохо, что они не трансформировались в соответствующий спортивный результат. Думаю, что со многими легионерами Бердыев действительно попрощается. Что толку держать футболиста, платить ему большую зарплату, когда он не играет? На поле выходят не двумя составами, а одним. И даже с точки зрения длины скамейки у «Рубина» сейчас серьезная перегрузка состава. Слышал, что Бердыев переманивает в Казань футболистов «Ростова». Это нормально, поскольку люди уже знают возможности и требования друг друга. У команды будет слаженность. Думаю, что если у Бердыева получится собрать желаемый состав, то команда будет бороться за зону Еврокубков и победу в Кубке России.

В прошедшем сезоне «Рубин» занял девятое место в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) и дошел до полуфинала Кубка России. При Грасия команда демонстрировала очень блеклый футбол, что сильно отразилось на посещаемости «Рубина» и привело к отставке тренера. Таким образом, за 3,5 года в «Рубине» сменилось три главных тренера: Ринат Билялетдинов, Валерий Чалый и Хавьер Грасия.

Бердыев возглавлял «Рубин» с 2001 по 2013 год. Под его руководством казанская команда дважды становилась чемпионом (2008, 2009), выигрывала Кубок России (2012), два раза брала Суперкубок России (2010, 2012). Также казанцы регулярно играли в еврокубках, лучший результат — выход в четвертьфинал Кубка УЕФА-2012/13.

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