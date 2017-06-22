Мэр Казани и бывший президент "Рубина" Ильсур Метшин в интервью "Спорт-Экспрессу" высказался относительно возможности перехода в казанский клуб нападающего сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду. Ранее появилась информация, что игрок может покинуть королевский клуб.

– Вполне возможно, что Криштиану Роналду второй раз приедет в Казань. Может, попробуете помочь устроить его в "Рубин"? В "Реале" у него проблемы...

– Никогда не говори "никогда"! Но правильная политика – растить своих Криштиану. У нас огромная страна и по размерам, и по талантам. Мы впервые в мире запустили человека в космос... И разве мы не можем научить людей играть в футбол? У Виталия Мутко четкие и ясные мысли по этому поводу, многое делается, я знаю это изнутри как член исполкома. Сразу работа не даст результат, но нет сомнений, что наши новые Блохины, Черенковы, Дасаевы, Оганесяны, Хидиятуллины засияют на небосклоне, и мы будем гордиться нашими футбольными успехами.

– Представьте, что в полуфинале чемпионата мира встретятся Аргентина и Португалия. За кого будете болеть?

– Так как я знаком с Роналду – пока за него. Но если успею познакомиться с Месси, то придется болеть за мастерство. А вообще дай бог, чтобы у нас встретились Аргентина и Португалия. Тогда мы не только крутое граффити подготовим для каждой звезды! Если это случится, с меня вам каждому по билету.

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