Во многих клубах элитного дивизиона в межсезонье начались серьезные структурные перестановки. Пожалуй, самые глобальные изменения коснулись ФК «Рубин». На пост главного тренера казанцев вернулся Курбан Бердыев — человек, которого можно назвать культовым не только для клуба, но и для всей Республики Татарстан. Он сменил на этой должности испанца Хавьера Грасию и привел с собой команду из шести специалистов — от ассистентов до физиотерапевтов.

По информации «Известий», вслед за Грасией «Рубин» покинул и российский тренер Дмитрий Кузнецов, за время работы в клубе переживший трех предшественников Бердыева. 51-летний специалист, отлично владеющий испанским языком, числился в тренерском штабе Рината Билялетдинова, Валерия Чалого и Хавьера Грасия.

— Контракт Кузнецова с «Рубином» закончился 31 мая, — рассказал «Известиям» источник в казанском клубе. — Было принято решение не продлевать соглашение, и Дмитрий покинул команду. Его нахождение в «Рубине» во многом зависело именно от будущего Хавьера Грасии. Если бы испанский специалист остался, то Кузнецову, вероятнее всего, предложили бы пролонгировать договор. Однако Курбан Бердыев привык работать исключительно со своими людьми.

Эту информацию «Известиям» подтвердил и сам Дмитрий Кузнецов.

— Я действительно покинул «Рубин», — сообщил он. — Самое интересное, что в клубе мне даже не объявили официально о прекращении сотрудничества. Просто закончился контракт, и всё. За проделанную работу меня тоже никто не поблагодарил. Довольно странная ситуация...

В дальнейшем специалист намерен продолжить самостоятельную работу уже в статусе главного тренера.

— Пару дней назад я сдал экзамены на тренерскую категорию PRO, — рассказал Дмитрий Кузнецов. — Теперь буду полтора года учиться. Таким образом, я могу сам принять команду в качестве главного тренера. Конечно, сейчас мне было бы интереснее заняться именно самостоятельной деятельностью. Хватит уже помогать кому-то.

Большую часть своей футбольной карьеры Дмитрий Кузнецов провел в московском ЦСКА, после чего играл за испанские клубы: «Эспаньол», «Лериду», «Алавес» и «Осасуну». Также выступал за сборные СССР, СНГ и России.

Тренерскую карьеру Кузнецов начал в 2004 году в мини-футбольном клубе «Норильский никель». В 2005-м специалист возглавил челябинский «Спартак», а зимой 2007 года стал тренером ФК «Нижний Новогород», однако ушел с этого поста через несколько месяцев. После шестилетнего перерыва Кузнецов вернулся к тренерской деятельности, став помощником Рината Билялетдинова в «Рубине». В казанском клубе он проработал до мая 2017 года.

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