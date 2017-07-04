Бронетранспортеры «Бумеранг» второй год подряд завершают парад Победы на Красной площади Москвы. Вместе с новейшим танком Т-14 и тяжелой БМП Т-15 на гусеничной платформе «Армата» они должны стать главной ударной силой Сухопутных войск. Но Минобороны упорно переоснащает мотострелковые части машинами предыдущего поколения — БТР-82А. О том, что сдерживает «Бумеранг», и почему БТР-82А так важен военным, «Известиям» рассказал генеральный директор Военно-промышленной компании Александр Красовицкий.

— Александр Владимирович, почему БТР «Бумеранг» позиционируется как нечто уникальное, не имеющее аналогов ни в отечественной, ни в иностранных армиях?

– В «Бумеранг» заложен прорыв инженерной мысли. По своему техническому совершенству - это космические технологии. У него, например, есть защита верхней полусферы. Машина может управляться дистанционно. То есть это практически робот. На ней стоят такие серьезные комплексы защиты от высокоточного оружия, что она просто неубиваемая.

В рамках проекта «Бумеранг» мы реально тащим всю промышленность вперед. Под эту машину сделали новый двигатель. Его производитель — Ярославский завод — осуществил настоящую промышленную революцию. В России до этого подобных двигателей не было.

Была разработана новая система управления, раздаточная коробка. Под их создание развили инженерные компетенции, произошла модернизация всего производственного цикла, появились новые испытательные стенды.

— Но военные всё равно активно закупают БТР-82А. Чем он их так привлекает?

– Что касается БТР-82А, то в отношении него мы также не стояли на месте. В конструкцию машины, было внесено около 1,5 тыс. изменений, направленных на улучшение тактико-технических характеристик машины. Но главное, что сохранено его преимущество по проходимости и надежности.

Мощность его пушки или пулемета не требует рекламы: 30-миллиметровая пушка способна поражать на достаточном расстоянии даже воздушные цели,30-50 сантиметровая кирпичная кладка для нее — как бумага.

— То есть можно сказать, что, как и БТР-90, «Бумеранг» сегодня не нужен?

— «Бумеранг» и БТР-82А — это просто машины разного класса. Они созданы под разные задачи.

Они занимают разные ниши. Это как с легковыми автомобилями. Есть недорогие машины экономкласса, а есть другой уровень —– машины представительского класса, которые должны говорить о владельце. БТР-82А — машина надежная, но не сможет выполнять комплекс задач, который будет выполнять «Бумеранг», потому что у нее другой функционал, другие тактико-технические характеристики.

— В таком случае, где ниша для «Бумеранга»?

— Ниши всё те же. БТР-82А может решать определенные локальные задачи. С «Бумерангом» спектр задач увеличивается, ниша разрастается. Поэтому заказчики у нас те же: Минобороны, Росгвардия, МВД. Мы показываем концепцию. Это новая база, новый клиренс, новая высота, новая броня, новое вооружение.

На «Бумеранг» в отличие от БТР-82А можно поставить значительно большее количество автоматических боевых модулей. И их можно будет менять. Хотите 30-миллиметровую пушку — пожалуйста. Хотите 57 или 100 мм, ПТУР — пожалуйста. Это как конструктор. Есть совершенно новая базовая модель, более защищенная. На нее можно надстроить что угодно. Переднее расположение двигателя и задняя аппарель эргономичны: удобно садиться, удобно спешиваться. Но у всего есть плюсы и минусы.

— В свое время БТР-90 назывался прорывной машиной, но в какой-то момент Минобороны посчитало, что это дорого. Не боитесь, что так же будет с «Бумерангом»?

— Мы ничего не боимся. Сегодня мы понимаем запросы наших военных, знаем, что будет в программе вооружений на 2018–2025 годы. Мы будем делать то, что нужно клиенту. У нас есть обратная связь с заказчиком. Были в Балтийске на соревнованиях морской пехоты — «Балтийское дерби». Спрашивали, что не устраивает. Нужна выше скорость? Хорошо. Если наш клиент желает загоризонтную высадку за 60 км — будет сделано. Нам говорят, что нужно увеличить численность экипажа, нужна удобная органолептическая рассадка персонала — вопросов нет. Мы это тоже сделали. В «Бумеранге» сегодня учтены все пожелания заказчика.

— Нет опасения, что, рекламируя «Бумеранг», вы потеряете заказчиков на БТР-82А?

— Мы не боимся, что к БТР-82А упадет интерес. Это надежная, дешевая и всем известная боевая машина. Ее рекламировать не надо. На него и сегодня много заказов от бывших союзных республик. Нам помогает разница в курсах валют. Зарубежная продукция аналогичного качества на 60–70% дороже нашей.

Сегодня БТР-82А и плавает, и стреляет. В последнее время мы многое дорабатываем. Я получил задание от Минобороны примерно по 80 пунктам улучшения БТР-82А после его эксплуатации в различных климатических условиях. Например, когда машина плывет, видимость ограничена при высокой волне. Мы увеличиваем длину перископа, делаем больше щиток, который защищает от волны. И таких направлений много. Но самое главное — надежность. Если машина напичкана электроникой и во время боевых действий сигнал начинают глушить, от такой машины мало толку. С БТР-82А в этом плане ничего не сделаешь.

— Есть конкуренты у БТР-82А с таким вооружением и оснащением?

— Конкурентов достаточно много. Но могу ответственно сказать, что те же китайцы и рядом не стояли, украинцы пытаются демпинговать, но у них проблемы с качеством. Прямых конкурентов нет, но нельзя стоять на месте: всё время кто-то дышит в спину.

Поэтому БТР-82А пока — основная и самая востребована боевая машина. «Бумеранг» — это технологический прорыв, совершенно новая машина. Возможно, их будет не так много, как БТР-82А. Но вопрос не в количестве, а в боевых возможностях.

Так что хочу сказать, что и для БТР-82А, и для «Бумеранга» спектр применения очень широк. В нем хватит места всем машинам. Одна другую не замещает, а дополняет. У компании нет боязни, что «Бумеранг» не будет востребован.

Мы сегодня уже получаем заказы от иностранцев, но машина секретная. Мы не имеем права не только вести переговоры в отношении цены, но не можем даже показать ТТХ (тактико-технические характеристики. — «Известия»). Я уверен, что, когда гриф секретности будет снят, мы вместе с «Рособоронэкспортом» будем продавать и эту машину.

— Кого, помимо финской Patria и американского Stryker, вы считаете конкурентами?

— Мы не видим в них конкурентов. Технические решения, заложенные в «Бумеранг», интереснее, современнее и дешевле.

— Когда же его все-таки можно ждать в войсках?

— Не могу назвать точные сроки, но мы выходим на финишную прямую. Лестно, что наша машина завершала парад Победы, но это новая машина, и мы продолжаем работать над броней, весом, эргономикой, вооружение. Поэтому говорить, какой она будет на выходе, нам бы не хотелось. Сейчас мы испытываем 12 машин: катаем, стреляем, сжигаем, морозим. Идет работа по использованию различного вида брони.

У нас есть порядок испытаний, одних лабораторных работ над этой машиной 250: морозильные камеры, подрывы, подстрелы, перевороты. Так что как только мы сдадим экзамен, сразу же начнутся поставки в войска.