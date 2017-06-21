Минобороны развернуло в Ростовской области полк новейших зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) 9К331М «Тор-М2У». Уникальные ЗРК способны в движении уничтожать беспилотники, самолеты и вертолеты. В определенных условиях комплексы справятся даже с такими сложными целями, как высокоточные ракеты и бомбы. Новая воинская часть вошла в состав вновь сформированной 150-й мотострелковой дивизии.

Название «Тор» происходит не от имени скандинавского бога, а от геометрической фигуры, напоминающей бублик. Поэтому на военном сленге этот ЗРК называют «бубликом». По словам экспертов, эти комплексы станут надежной защитой российских сухопутных войск от высокоточного оружия.

Как рассказали «Известиям» в Южном военном округе, формирование 933-го зенитно-ракетного полка (ЗРП) началось в конце прошлого года. Новая воинская часть вошла в состав 150-й мотострелковой дивизии и пока дислоцируется в городе Миллерово Ростовской области. С 1 июня нынешнего года первые расчеты полка приступили к освоению «Тор-М2У» в учебном центре ПВО в городе Ейске.

По словам военного эксперта Антона Лаврова, 933 ЗРП относится к противовоздушной обороне сухопутных войск. Поэтому в отличие от зенитных полков и бригад Воздушно-космических сил этот полк не защищает важные промышленные и социальные объекты. Его задача — прикрывать полки, батальоны и роты дивизии, в состав которой он входит.

— Новейший зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2У» способен защитить боевые порядки дивизии как в позиционном районе, так и «на марше» — когда части и подразделения находятся в движении, — рассказал эксперт. — «Бублики» охраняют как мотострелков и танкистов, так и артиллерию, штабы, узлы связи и даже дивизионные склады. «Торы» нового зенитного полка легко отразят не только налет штурмовиков, вертолетов или ударных беспилотников. Возможности комплекса позволяют с высокой эффективностью противостоять и таким сложным целям, как крылатые ракеты или высокоточные планирующие управляемые авиабомбы. Такие цели тяжело обнаружить радаром, а их траектория полета серьезно затрудняет их поражение зенитными ракетами.

Разработка ЗРК «Тор» началась в середине 1970-х годов. Но только в 1986-м первые зенитные комплексы начали поступать в войска. В 1991 году «Тор» прошел первую модернизацию. Новая модификация была принята на вооружение под индексом «М1».

В 2016 году стало известно, что Минобороны России разместило контракт на закупку нескольких дивизионных комплектов зенитных комплексов 9К331М «Тор-М2У». «Тор-М2У» — это полностью обновленная машина. Благодаря новейшему электронному оборудованию «бублик» получил ряд уникальных возможностей. В том числе обстреливать в автоматическом режиме сразу несколько целей, а также вести огонь в движении. Комплекс 9К331М работает по объектам на дальности до 15 км и с высотой полета до 10 км. В боекомплекте «Тор-М2У» восемь ракет.

933-й Верхнеднепровский Краснознаменный ордена Александра Невского зенитный ракетный полк — прославленная воинская часть. Он был сформирован в 1942 году как 1273-й зенитно-пулеметный полк. Прошел с боями от Смоленска до Берлина, был награжден, а также получил почетные наименования. После войны полк дислоцировался в ГДР. В 1962 году он был переименован в 933-й зенитный полк, а спустя десять лет стал зенитно-ракетным.

В 1991 году ЗРП был переброшен в Северо-Кавказский военный округ. Впоследствии полк был сокращен до зенитного дивизиона, который, в свою очередь, расформировали в 2008 году.