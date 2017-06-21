Минобороны развернуло в Ростовской области полк новейших зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) 9К331М «Тор-М2У», рассказали «Известиям» в Южном военном округе.

Формирование 933-го зенитно-ракетного полка (ЗРП) началось в конце 2016 года. Новая воинская часть вошла в состав 150-й мотострелковой дивизии и дислоцируется в городе Миллерово.

С 1 июня нынешнего года первые расчеты полка приступили к освоению «Тор-М2У» в учебном центре ПВО в городе Ейске.

ЗРК способны в движении уничтожать беспилотники, самолеты и вертолеты. В определенных условиях комплексы могут справляться с высокоточными ракетами и бомбами.

Подробнее — в материале «Известий»:

Юг России усилили новейшими ЗРК «Тор»