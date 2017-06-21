Вашингтон готовится ввести санкции против десяти китайских компаний, сотрудничающих с Северной Кореей , если Пекин не «приструнит» свои предприятия сам. В МИД КНР «Известиям» заявили, что знают о таких планах Вашингтона, но на односторонние санкции Пекин не пойдет , полностью выполняя все предписания Совета Безопасности ООН в отношении КНДР. Давление на Пекин усилилось в преддверии встречи высокопоставленных американских и китайских военных и дипломатов, где главными темами станут Северная Корея, не менее острые проблемы Южно-Китайского моря, а также весьма чувствительный для обеих сторон вопрос продажи американского оружия Тайваню.

Дебютный американо-китайский диалог по вопросам дипломатии и безопасности — площадка для регулярного общения военных и дипломатов США и Китая, об учреждении которой в апреле договорились лидеры двух стран. Его первое заседание пройдет сегодня в Вашингтоне. Как указывает официальный пресс-релиз Госдепартамента США, главной целью встречи станет «расширение сотрудничества при одновременном смягчении противоречий по ключевым вопросам дипломатии и безопасности».

Что стоит за этими обтекаемыми формулировками, за несколько дней до встречи пояснил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Доминировать в повестке будет тема Северной Кореи. По словам главы американской дипломатии, усилия Китая по давлению на КНДР являются «значительными», но «нерегулярными». И в этой связи США задумываются о введении так называемых вторичных санкций в отношении иностранных фирм, ведущих бизнес с Пхеньяном. По данным газеты WSJ, в первую очередь речь идет o десяти китайских компаниях, которые, по мнению Вашингтона, содействуют незаконному потоку денежных средств в КНДР.

Список этих компаний был передан в Пекин еще на прошлой неделе, и в ходе нынешней встречи в формате «два плюс два» (США представляют госсекретарь Рекс Тиллерсон и глава Пентагона Джеймс Мэттис, Китай — член Госсовета КНР Ян Цзечи и начальник генштаба Народно-освободительной армии Китая Фан Фэнхуэй) американцы надеются получить ответ, намерен ли Пекин пресечь бизнес этих компаний в КНДР.

Советник информационного департамента МИД КНР Юй Дуньхай в разговоре с «Известиями» дал понять, что наказывать собственные компании Пекин вряд ли станет.

— Мы всегда очень серьезно придерживались наших международных обязательств как члены Совета Безопасности ООН и выполнили все ограничения, предписанные его резолюциями в отношении Северной Кореи, — отметил китайский дипломат, напомнив о последнем заявлении МИД КНР, в котором его официальный представитель Лу Кан четко обозначил несогласие Китая с любыми односторонними санкциями вне решений Совета Безопасности ООН.

Осуждение односторонних мер неоднократно высказывала и Россия . Москва наряду с Пекином выступила против более жестких санкций в резолюции СБ ООН от 2 июня , куда США предлагали включить эмбарго на энергопоставки Пхеньяну, запрет на полеты самолетов северокорейских авиалиний и работу северокорейских граждан за рубежом.

Пекин ввел ограничения на импорт из КНДР угля и поставки туда топлива. Пойти на более жесткие экономические санкции Китай вряд ли решится из опасений притока нелегальных северокорейских мигрантов , которых в Китае сейчас и так от 30 до 60 тыс.

— Масштабные санкции Китая в отношении Северной Кореи приведут к краху экономики КНДР и продовольственному коллапсу. Результаты будут катастрофическими и для соседей Пхеньяна, поэтому Пекин до сих пор явно избегал рестрикций такого рода , — сказал «Известиям» эксперт берлинского Института китайских исследований Ганс Мауль.

А Вашингтон уже начал действовать в одностороннем порядке, ударяя по китайскому бизнесу. 16 июня власти США обвинили компанию из КНР Mingzheng International Trading в ведении запрещенных операций в интересах Банка внешней торговли КНДР (он под санкциями с 2013 года), отмывании денег в американских финансовых институтах. Было предложено оштрафовать эту компанию на $1,9 млн. В марте к выплате огромного штрафа обязали китайского производителя телеком-оборудования ZTE за поставки американской техники в Иран и Северную Корею. Всего, по оценкам южнокорейских экспертов, дела с северокорейцами ведут около 300 компаний КНР.