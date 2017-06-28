Уникальные зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь» будут защищать системы С-300 и С-400 не только от воздушных целей, но и от вражеских диверсантов на легкой бронетехнике. Ранее комплекс мог уничтожать парашютистов противника, а сейчас он справится и с наземными целями. При этом эффективно вести огонь «Панцирь» (разработан и выпускается Конструкторским бюро приборостроения) сможет как с места, так и в движении. По словам экспертов, С-300 и С-400 хорошо справляются с воздушными целями. Но на марше и на позициях они уязвимы для вражеского спецназа. Поэтому «Панцирь» станет для них надежной защитой.

Обнаруживать личный состав и бронеобъекты новейший ЗРПК будет с помощью тепловизора, а уничтожать огнем двух 30-миллиметровых автоматических пушек 2А38М. Каждый ствол за секунду выпускает несколько десятков осколочно-фугасных и осколочно-трассирующих снарядов на расстояние до 5 км.

Как рассказали «Известиям» в главном командовании Воздушно-космических сил, осваивать борьбу с диверсантами расчеты «Панцирей» стали в начале нынешнего года. В частности, в ходе учений, прошедших весной и летом на полигоне Ашулук, несколько дивизионов уже отрабатывали такие задачи. При этом расчеты «Панцирей» отражали нападение условных диверсантов как в движении, так и непосредственно на позициях.

В тульском Конструкторском бюро приборостроения (входит в состав холдинга «Высокоточные системы») «Известиям» рассказали, что совместно с Минобороны ведут работы в данном направлении, но от дальнейших комментариев отказались.

По словам главного редактора интернет-проекта Militaryrussia Дмитрия Корнева, до недавнего времени «Панцири» надежно защищали зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-300 и С-400 от воздушного противника. Но, как показывает опыт современных военных конфликтов, позиции зенитчиков атакуют не только с воздуха, но и с земли.

— В настоящее время батареи и дивизионы «Панцирей» входят в состав полков, бригад и дивизий противовоздушной обороны, — рассказал «Известиям» Дмитрий Корнев.— Задача этих систем — защита дальнобойных, но достаточно уязвимых в ближнем бою «трехсоток» и «четырехсоток» от крылатых ракет, беспилотников, ракет и управляемых бомб. Но позиции и колонны ЗРК — лакомая цель для вражеских разведывательно-диверсионных групп. Сейчас подразделения спецназа оснащены легкими бронеавтомобилями и современными противотанковыми управляемыми ракетами. И если их нападение не остановить, то они за несколько минут легко смогут уничтожить дивизион С-300 и С-400.

Как отметил эксперт, 30-миллиметровые автоматические пушки 2А38М, установленные на «Панцирях», — это грозное оружие. Их снаряды справятся с легкой бронетехникой, а также живой силой, даже если она скрывается в земляных укреплениях и постройках.

2А38М — это двухствольный зенитный автомат. Он создан на базе авиационной пушки ГШ-30. Пушка оснащается уникальной водоиспарительной системой охлаждения, позволяющей 2А38М вести непрерывный огонь с высоким темпом. Скорострельность автомата — 2500 выстрелов в минуту, начальная скорость снаряда — 960 м/с. Дальность стрельбы — около 5 тыс. м. В состав вооружения каждого комплекса «Панцирь» входит два автомата 2А38М.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» официально был принят на вооружение Российской армии в ноябре 2012 года. В настоящее время российские военные уже получили несколько десятков ЗРПК. Для работы в сложных условиях Арктики разработана специальная арктическая модификация.