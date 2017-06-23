Госкорпорация «Ростех» завершила разработку уникального зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Панцирь-МЕ», он уже запущен в серию, заявил гендиректор корпорации Сергей Чемезов.

«Разработка морской версии не имеющего аналогов в мире комплекса ПВО «Панцирь» завершена... Комплекс уже вышел в серийное производство», — объявил Чемезов во время годового собрания акционеров ПАО «КамАЗ». По словам руководителя госкорпорации, презентация нового морского комплекса пройдет в Санкт-Петербурге в рамках Международного военно-морского салона (МВМС-2017).