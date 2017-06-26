Многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) «Ульяновск», созданная в рамках проекта «Ясень-М», будет заложена на Северном машиностроительном предприятии 28 июля, сообщил в понедельник главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев.

Об этом он заявил в своем обращении к выпускникам образовательных учреждений ВМФ.

«28 июля на «Севмаше» будет заложена и многоцелевая АПЛ «Ульяновск», построенная по усовершенствованному проекту «Ясень-М»», — сообщил главком ВМФ.

Отмечается, что подводные лодки проекта 885М имеют водоизмещение 13,8 тыс. т, их глубина погружения составляет 520 м, подводная скорость — 31 узел. Экипаж субмарины — 64 человека. Подлодки также оснащены минами, торпедами калибра 533 мм и крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс».