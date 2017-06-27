Подготовка обмена пленными между Киевом и Донбассом близится к завершению, а сам процесс может стартовать уже после 5 июля. На данный момент ДНР и ЛНР удалось добиться включения в списки более 100 человек, которые, как ранее утверждали представители Украины, якобы подписали отказ возвращаться в Донбасс. Теперь до заседания минской контактной группы 5 июля должны быть согласованы окончательные списки . Пленные сейчас в шаге от возвращения домой, однако, как заявили «Известиям» в руководстве ДНР и ЛНР, Киев может переиграть решение и затянуть начало обмена из-за внутриполитических причин. При этом в ЕС отмечают, что обмен военнопленными — один из ключевых элементов в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины.

Обмен пленными между Киевом и Донбассом должен начаться после 5 июля, рассказали «Известиям» источники с украинской стороны, близкие к переговорному процессу. По их словам, согласование списков практически завершено и осталось внести несколько уточнений.

Полномочный представитель ЛНР в контактной группе на минских переговорах Владислав Дейнего в беседе с «Известиями» не стал называть конкретные сроки начала обмена, поскольку «этот вопрос любит тишину», но выразил надежду, что «обмен скоро начнется».

— Процедура верификации лиц, которые якобы заявили об отказе выезжать на территорию ДНР или ЛНР, завершена. А полные списки пленных еще в работе — идет уточнение данных и согласование. В перспективе произойдет обмен. Мы определились вместе с представителями украинской стороны, что верификация выполнена в тех объемах, которые позволяют нам работать дальше, — пояснил Владислав Дейнего.

Он добавил, что работа по пленным ведется непрерывно, а 5 июля контактная группа рассмотрит итоговые данные. Обмен должен пройти по формуле «всех на всех».

В ДНР отметили, что, несмотря на нежелание представителей Киева продуктивно работать в большинстве минских подгрупп, в решении проблемы с пленными наметился серьезный прогресс, поэтому в Донецке ожидают скорого возвращения домой жителей республики, удерживаемых украинскими силовиками. Однако, как пояснил «Известиям» депутат народного совета ДНР Мирослав Руденко, учитывая «общий настрой Киева на блокирование минского процесса, в любой момент договоренности могут переиграть из-за внутриполитических течений на Украине».

— Несмотря ни на что, процесс согласования списков не остановился. При этом верификация прошла сложно. В подвешенном состоянии была судьба более 100 человек. Но сейчас этот этап завершен, — сказал Мирослав Руденко.

В Европе многие политики и правозащитники считают, что история с обменом пленными затянулась. И если Украина разделяет европейские ценности и действительно хочет стать частью Европы, то эту часть минского процесса необходимо довести до конца как можно скорее. В противном случае Евросоюзу стоит надавить на Киев. Зампредседателя комитета Европарламента по взаимоотношениям с Россией Йиржи Машталка поделился с «Известиями» мнением, что Франции, Германии и Польше, представители которых были свидетелями подписания еще Виктором Януковичем и лидерами украинской оппозиции соглашения об урегулировании политического кризиса на Украине 21 февраля 2014 года, стоило бы выступить гарантами передачи военнопленных.

— Обмен военнопленными — ключевой момент на пути завершения любого военного конфликта. Это шаг к налаживанию отношений между воюющими сторонами, — отметил Йиржи Машталка.