Проект урегулирования конфликта в Донбассе в «нормандском формате» может получить название «формула Макрона». Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко после встречи в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает «РИА Новости».

Украинский лидер рассказал о том, что стороны договорились подготовить такой документ.

«Мы сможем на сегодня предъявить обществу план принесения мира и деоккупации востока Украины», — пояснил Петр Порошенко.

В октябре 2016 года в Берлине состоялась последняя на данный момент встреча лидеров стран «нормандской четверки»(России, Франции, ФРГ и Украины), посвященная подготовке плана по урегулированию в Донбассе.

По словам Эммануэля Макрона, очередная встреча «нормандской четверки» может пройти в конце июня – начале июля текущего года.