Первому роману Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» исполнилось 20 лет. Об этом сообщает BBC.

Лондонское издательство Bloomsbury выпустило первую книгу серии романов о юном волшебнике Гарри Поттере 26 июня 1997 года. С того времени автор романа Джоан Роулинг стала одной из самых известных писательниц современности, сообщает сетевое издание m24.ru. На сегодняшний день по всему миру продано больше 450 млн экземпляров всех семи частей романа.

«Гарри Поттер и философский камень» был экранизирован спустя четыре года после выхода книги, главные роли исполнили Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон. Кассовые сборы всех восьми экранизаций собрали $7,7 млрд.