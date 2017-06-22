Британская писательница Джоан Роулинг призналась в существовании второго Гарри Поттера. Автор серии книг о волшебном мире открыла тайну об этом в тексте для сайта Pottermore, сообщает «Газета.ru».

По ее словам, еще один герой с таким именем жил задолго до того самого Гарри, о котором мир узнал из книг Роулинг.

«Генри Поттер (Гарри для его близких) был прямым потомком Хардвина и Иоланты, служил в Визенгамоте (верховный суд магов Великобритании) с 1913 по 1921 год», — сказала она, отметив, что у него был сын Флимонт, который был отцом Джемса Поттера — родителем известного всем Гарри Поттера.

Она уточнила, что этот персонаж был активным защитником маглов (обычных людей), за что его семью исключили из «Справочника чистокровных волшебников».

О новом Гарри Поттере в книгах не говорится, но не исключено, что он появится в приквелах саги.