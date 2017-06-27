Россияне стали чаще покупать лекарства в аптеках. За первые пять месяцев 2017 года граждане приобрели на 11,5% больше упаковок лекарственных препаратов, а аптеки выручили на 15% больше в стоимостном эквиваленте. Аналитики отмечают рост покупательной способности населения, а врачи среди причин увеличения продаж лекарств выделяют погодные условия, которые в этом году способствовали росту заболеваемости.

По данным специализирующегося на исследованиях фармацевтического рынка аналитического агентства DSM Group, за первые пять месяцев 2017 года российским аптекам удалось реализовать на 11,5% больше упаковок лекарственных средств. Если за этот период в 2016 году было продано 1,727 млрд упаковок, то в текущем году — уже 1,946 млрд пачек медикаментов. Выручка аптек в 2017-м году увеличилась на 15% и составила 366,3 млрд рублей. В прошлом году за этот же период фармацевты получили 316,5 млрд рублей.

По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, за последний год значительно выросла покупательная способность населения, и именно поэтому отмечается рост продаж лекарственных средств.

— Прежде всего рост связан с тем, что непростые для россиян годы кризиса закончились. Если предыдущие несколько лет люди в случае болезни старались пользоваться народными методами (например, медом или лимоном), то сейчас покупательная способность растет, люди возвращаются в аптеки и больше тратят на покупку медикаментов, — считает специалист.

При этом эксперт подчеркнул, что рост фармацевтического рынка, особенно столь заметный, не может быть обусловлен только одной причиной.

— В этот раз на рост продаж медикаментов значительно повлияли погодные условия. Затяжные дожди, невысокая, нехарактерная для этого периода температура усилили рост заболеваемости в стране. А если люди болеют, то они нуждаются в лекарствах, — пояснил Сергей Шуляк.

Врач-терапевт одной из столичных поликлиник Ирина Кутузова в беседе с «Известиями» подтвердила, что в этом году россияне стали чаще болеть.

— Заболеваемость за последнее время аномально высокая, что нехарактерно для весенне-летнего периода. Обычно в это время почти никто не болеет, — рассказала специалист.

При этом в Роспотребнадзоре, специалисты которого отслеживают показатели заболеваемости населения, «Известиям» заявили, что последний эпидсезон в России был менее масштабным, чем прошлогодний.

— Еженедельные интенсивные показатели в среднем не превышали 75,0 на 10 тыс. населения, тогда как в эпидсезоне 2015–2016 годов интенсивные показатели заболеваемости были в 1,5 раза выше и составляли в среднем 113,0 на 10 тыс. населения, достигая 215, — отметили в Роспотребнадзоре.

Руководитель НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов считает причиной роста продаж лекарств в аптеках «истощение домашних запасов населения».

— Когда начался кризис, люди боялись возможного подорожания лекарств и закупали медикаменты впрок. Теперь домашние аптечки истощились, но экономическая ситуация стабилизировалась, появилась возможность покупать лекарства, и поэтому люди массово отправились в аптеки. Об этом свидетельствует рост продаж, — заявил эксперт.

Он также отметил, что небольшой разрыв между процентом роста в натуральном и денежном эквиваленте свидетельствует о том, что цены на препараты за последний год выросли незначительно.

Генеральный директор сети аптек «Ригла» Александр Филлипов считает, что по сравнению с прошлым годом цены на лекарства стали ниже.

— В нашей сети также заметили рост продаж, но он обусловлен тем, что мы снижаем цены. При этом рост довольно незначительный, не на 15%, — пояснил «Известиям» представитель сети.

Ранее «Известия» сообщали, что Минздрав зафиксировал рост цен на лекарственные препараты на 7,4% за 2016 год. При этом стоимость медикаментов из категории жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов (ЖНВЛП) выросла только на 2%.