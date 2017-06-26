Житель Владивостока, которого осудили за нападение на полицейского и объявляли в розыск после выезда из России, депортирован из Таиланда в сопровождении сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ, передает «РИА Новости».

В настоящее время 29-летний россиянин находится в СИЗО Москвы. В ближайшее время будет решаться вопрос об исполнении вынесенного ему два года назад приговора, сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

Мужчина попал под суд летом 2015 года по делу о применении физической силы в отношении сотрудника полиции, находящегося при исполнении служебных обязанностей. В Первореченском райсуде Владивостока его приговорили к 1 году и 10 месяцам колонии-поселения. «В связи с тем, что осужденный от назначенного наказания уклонился, он был объявлен в федеральный розыск», — пояснили в региональном УМВД.

О задержании разыскиваемого россиянина сообщили правоохранительные органы Таиланда: его удалось обнаружить в Бангкоке, и оттуда же он впоследствии был отправлен на родину.