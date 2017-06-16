Двое россиян, которых подозревают в преступлениях почти пятилетней давности, высланы из Таиланда.

«Сотрудники НЦБ Интерпола МВД России депортировали из Королевства Таиланд двух граждан Российской Федерации, подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений», — сказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В 2012 году Андрей Дзятковский убил в Сочи женщину и ранил прохожего, а Анатолий Самодов, по информации следствия, в период 2009–2010 годов был членом преступного сообщества в Архангельской области.

Оба мужчины были объявлены в международный розыск.

«Оба фигуранта были задержаны на территории Таиланда. В сопровождении сотрудников российского бюро Интерпола они были доставлены в Москву и заключены под стражу для проведения дальнейших следственных действий», — добавила Волк.