Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился в Сеуле на совещании спикеров парламентов стран Евразии с главой Национальной ассамблеи Пакистана Садаром Айязом Садиком и заявил ему, что не исключает визита в эту страну в конце 2017 года.

Садар Айяз Садик сказал Володину, что приглашает его с официальным визитом в Пакистан. В ответ спикер Госдумы пригласил главу нижней палаты пакистанского парламента принять участие в ПА ОДКБ и Межпарламентском союзе.

При этом Володин не исключил, что может запланировать визит в Пакистан в конце 2017 года.

«Это можно будет сделать в конце этого года», — сказал Володин.