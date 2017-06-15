Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать молодежный парламент России и Белоруссии. В его состав войдут депутаты муниципального и регионального уровня, представители молодежных подразделений парламентских партий и, возможно, блогеры. Об этом председатель ГД сообщил по итогам 52-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, которая прошла 15 июня в Минске.

В мероприятии под председательством Вячеслава Володина приняли участие глава палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко, депутаты обеих палат парламента, представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств и ведомств обеих стран.

Как позже заявил спикер ГД, основным вопросом стало сближение законодательства двух стран с целью обеспечения равных прав граждан Союзного государства. Сейчас это происходит сегментно — так, например, 14 июня Госдума обратилась к правительству РФ с просьбой решить проблему белорусских водителей, с 1 июня потерявших право работать в РФ без российских водительских удостоверений.

Комплексное сближение законодательства станет основным приоритетом в рамках следующей, декабрьской, сессии Парламентского собрания, подчеркнул Вячеслав Володин. До этого времени экспертам из Москвы и Минска предстоит провести сравнительный правовой анализ законов, выявить, что подлежит «гармонизации» в первую очередь. Речь в первую очередь идет о сферах трудоустройства, социального обеспечения, здравоохранения, образования, научно-технического и торгово-экономического сотрудничества и единого миграционного пространства.

На основании анализа с учетом предложений профильных министерств будет сформирован проект единой концепции сближения законодательства РФ и Белоруссии.

Как отметили участники сессии, по результатам последней переписи населения, на территории РФ проживает более 520 тыс. белорусов, а в Белоруссии — 785 тыс. российских граждан. В настоящее время Союзное государство существенно продвинулось в создании единого миграционного пространства, сейчас ведется работа по формированию единого визового режима. Предстоит заключить международные соглашения, предусматривающие общие требования к въезду на территорию Союзного государства иностранных граждан, признание виз и отметок, проставляемых органами пограничного контроля, а также свободное пересечение границы между РФ и Белоруссией иностранными гражданами.

Кроме того, государства намерены решить вопросы, касающиеся обеспечения бесплатной медицинской помощи временно проживающим на территории РФ белорусам и членам их семей, студентам и пенсионерам. Будут гармонизированы и правила приема в высшие и средние специальные учебные заведения стран льготных категорий абитуриентов, в частности победителей национальных и международных олимпиад. Также Белоруссия примет программы физвоспитания населения, аналогичные российским ГТО.

По словам Вячеслава Володина, также решено создать совместный молодежный парламент России и Белоруссии. В его состав могут войти депутаты муниципального и регионального уровня в возрасте до 30 лет, представители молодежных подразделений парламентских партий. Обсудят и возможность участия блогеров, которые уже доказали свою эффективность.

— Молодежный парламент должен появиться к декабрю. Главное — получать обратную связь от молодежи, понять, какие проблемы их волнуют и какие пути решения они видят. Рассмотрим с ними проблемы образования, социальных и трудовых прав. Кроме того, создание парламента поможет нам подготовить тех, кто придет за нами в Госдуму и в союзный парламент, — рассказал Вячеслав Володин.

Кроме того, как заявил спикер, Госдума намерена активизировать работу и своего молодежного парламента, чтобы сделать его более эффективным органом. Это не должна быть «декоративная структура», подчеркнул он.