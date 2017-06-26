За пять лет активной борьбы с курением — с 2011 по 2016 год — траты россиян на табак выросли в два раза. В прошлом году они достигли 4,1% от общих расходов курящих (в 2011 году — 2,1%), говорится в докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2016 году».

В список субъектов с самым низким уровнем расходов на сигареты вошли Ингушетия (0,1% от общих расходов членов домохозяйства), Чечня (0,2%) и Татарстан (1,2%). Наиболее высокие показатели у Бурятии (8,8%), Рязанской области (7,9%), Чукотского автономного округа (6,8%) и Смоленской области (6,8%). Рост расходов россиян на табак в большей степени связан с увеличением акцизов. По данным Росстата, в период с 2011 по 2016 год средняя цена пачки сигарет выросла почти в 3,5 раза — до 75 рублей. В Минздраве, в свою очередь, уточнили, что распространенность потребления табака среди взрослого населения снизилась с 39,4% в 2009 году до 30,9% в 2016 году.

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Расходы россиян на табак выросли в два раза