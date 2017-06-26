Социологи выяснили, кого россияне считают самыми выдающимися личностями в истории. Согласно данным, полученным в ходе опроса «Левада-центра», самым известным и влиятельным, по мнению россиян, был и остается Иосиф Сталин. На втором месте — президент РФ Владимир Путин и поэт Александр Пушкин. Третье место в списке занял Владимир Ленин, а последнее, двадцатое, — экс-президент Советского Союза Михаил Горбачев. Эксперты полагают, что на рейтинг Сталина до сих пор влияет победа СССР в Великой Отечественной войне, а популярность Владимира Путина возросла еще больше после воссоединения Крыма с Россией.

Иосиф Сталин

Согласно опросу, самым выдающимся в истории человеком россияне считают генералиссимуса Иосифа Сталина — так ответили 38% опрошенных. В 2012 году — тогда «Левада-центр» проводил аналогичное исследование — Сталин был еще популярнее, о его выдающейся роли в истории страны заявили 42%. Стоит отметить, что в тройке лидеров «отец народов» держится с 1999 года.

— Самая спорная, парадоксальная и дебатируемая фигура, поэтому он и первый. Даже если провести контент-анализ журналистских выступлений и высказываний из интернета, то из исторических фигур он, наверное, — самая часто встречаемая. В рейтинге упоминания он будет первым, — полагает завкафедрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики МГИМО Юрий Вяземский.

Историк Александр Дюков отметил, что речь в опросе идет не столько о самой личности, сколько о представлениях, которые связаны с ней у граждан.

— Когда люди говорят о том, что выдающейся личностью является Сталин, они говорят о победе в Великой Отечественной войне и о мощи державы. Это подпитывает образ Сталина. При этом такие трагические вещи, как массовые репрессии, вытесняются на периферию сознания. Не потому что об этом не знают — просто так сложилось, что Сталин ассоциируется у россиян с позитивными моментами, — пояснил Александр Дюков.

Владимир Путин и Александр Пушкин

Второе место по своей исторической значимости в представлениях россиян разделили президент России Владимир Путин и поэт Александр Пушкин — у них по 34%. Однако если Пушкин находился в списке начиная с 1989 года (тогда опрос был проведен впервые), то Владимир Путин впервые попал в первую тройку.

По оценкам социологов, рейтинг президента в последние годы резко пошел вверх. По мнению Александра Дюкова, на рейтинг главы государства повлияло возвращение Крыма в состав России.

— Оно одобряется подавляющим большинством россиян. Кроме того, сейчас идет политическое противоборство России на международной арене с западными партнерами, и наши победы в нем ассоциируются именно с личностью Владимира Путина, который определяет рамки внешней политики. А Пушкин — это то, чему нас учат в школе, как и Петр I, — отметил историк.

Владимир Ленин

Третье место — у революционера Владимира Ленина (32%). Однако его популярность, как свидетельствуют результаты опроса, постепенно сходит на нет. Самый высокий показатель был зафиксирован в 1989 году — 72%.

— Ленин — позитивная проекция Советского Союза, который положительно воспринимается большинством россиян, поэтому и его отец-основатель получает высокие баллы, — полагает Александр Дюков.

Исторические личности

В десятку выдающихся личностей также вошли император Петр I (29%), космонавт Юрий Гагарин (20%), писатель Лев Толстой (12%), полководец Георгий Жуков (12%), императрица Екатерина II (11%) и поэт Михаил Лермонтов (11%).

На последнем месте из двадцати лидеров опроса — Михаил Горбачев, которых набрал всего 6%. Также в списки наиболее значимых личностей в истории оказались физик Исаак Ньютон, полководец Михаил Кутузов, поэт Сергей Есенин и физик-теоретик Альберт Эйнштейн (по 7% голосов).

Вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский отметил, что список основных героев в сознании россиян сложился давно. Он определяется отношением к истории и культуре, школьному образованию.

— У россиян есть потребность в сильном государстве и в ярком, авторитетном лидере. Именно по этой причине в рейтинге выдающихся людей после президентских выборов 2012 года растут позиции Владимира Путина. Он остается действующим президентом и постепенно обретает черты исторической личности, лидера целой эпохи, — сказал «Известиям» Ростислав Туровский.

Важную роль в этом сыграли и действия России под руководством главы государства. По словам эксперта, воссоединение Крыма с Россией воспринимается гражданами как историческое свершение.

Опрос «Левада-центра» проходил с 7 по 10 апреля 2017 года. Участие в нем приняли 1,6 тыс. человек из 137 населенных пунктов 48 регионов РФ. Социологи общались с респондентами на дому.