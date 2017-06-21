Президент России Владимир Путин раскрыл детали съемки фильма Оливера Стоуна.

«Всё делалось с колес, поэтому я реально не помню, что там было», — заявил российский лидер на встрече с классными руководителями выпускных классов.

Президенту напомнили, что в интервью он объяснил свое поступление на юрфак желанием работать в спецслужбах. Глава государства удивился и признался, что не помнит этого высказывания.

«Это где я такое сказал?» — спросил президент, объяснив свою забывчивость тем, что фильм снимался «на ходу».

В связи с такой организацией интервью Путин поинтересовался у Стоуна, «били ли ему когда-нибудь морду». «Я сказал: «Вам это предстоит», — пошутил президент.