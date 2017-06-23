Презентация книги немецкого журналиста Хуберта Зайпеля о президенте РФ Владимире Путине состоялась в четверг вечером в Риме.

Книга, написанная на основе личных встреч и совместных поездок немецкого тележурналиста с российским лидером, вышла под названием «Путин: логика власти».

Издание вышло на итальянском языке. В презентации приняли участие известные журналисты, профессора итальянских вузов, эксперты, а также российский посол в Ватикане Александр Авдеев.

Автор издания в своем выступлении рассказал, что его беседы с российским президентом порой продолжались до глубокой ночи, а уровень владения Путина немецким языком поразил журналиста. Зайпель отметил, что в основу концепции книги легла повседневная деятельность лидера.

«Сначала было интересно оттолкнуться от того факта, что Путин представал какой-то искусственной фигурой. Но встречи и общение с ним сделали этот образ более ясным, а представление о нем — более живым», — цитирует журналиста «РИА Новости».

По словам Зайпеля, на написание книги у него ушло около четырех лет. Помимо уже вышедших изданий в Нидерландах, Франции, России, Италии и Германии книга готовится к переводу в Китае и других странах.