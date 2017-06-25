Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая охарактеризовала заявления директора ЦРУ Марка Помпео о многократных попытках России подорвать демократию в США как «фейковые и русофобские», имеющие целью «закошмарить» сознание американцев, сообщает пресс-служба парламентария.

По словам Яровой, заявления Помпео – «фейковые и русофобские, это, прежде всего, очередная атака на сознание американцев и европейцев, которых кошмарят только с одной целью - загнать в западню страха и подчинения агрессивной политике гонки вооружения и уничтожения свободы мышления». Яровая отмечает «кризис американской демократии внутри самой системы США, когда американские спецслужбы и политики так запутали американцев информационными фейками и истериками, что никто уже не понимает, что такое безопасность и мир вокруг».

Вице-спикер выразила надежду на победу здравого смысла американских граждан, а не «информационно-политическое насилие их политиков и манипуляции их бюрократии».

Ранее глава ЦРУ Помпео в интервью телекомпании Эм-эс-эн-би-си Помпео заявил, что Россия якобы «десятилетиями пытается подорвать американскую демократию». При этом он сообщил, что не располагает доказательствами причастности РФ к хакерским атаками в ходе выборов президента США.