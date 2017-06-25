Директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что Россия многие годы не оставляет попыток подорвать демократию в США.

«Разведывательное сообщество говорило, что в эти выборы (2016 года) вмешивались русские и делали это не самым оригинальным способом. Они делали это на протяжении очень долгого времени, и Россия десятилетиями пытается подорвать американскую демократию», — сказал Помпео в интервью MSNBC.

При этом Помпео не смог привести ни одного доказательства в подтверждение своих слов.