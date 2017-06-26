Сборная России не вышла из группы на Кубке конфедераций-2017. В первом туре подопечные Станислава Черчесова победили Новую Зеландию (2:0), но затем проиграли Португалии (0:1) и Мексике (1:2). Россияне заняли третье место в группе А, набрав три очка по итогам трех матчей.

Таким образом, Россия стала первой с 2001 года страной — хозяйкой турнира, не пробившейся в полуфинал. Тогда на групповой стадии выбыла из дальнейшей борьбы Южная Корея. При этом в 2003 году сборная Франции выиграла домашний Кубок конфедераций, в 2005-м — Германия заняла третье место, в 2009-м ЮАР — четвертое место, в 2013-м — Бразилия стала триумфатором турнира.

В решающей игре с Мексикой всё определили детали. На шестой минуте Юрий Жирков ворвался в штрафную после проникающего паса Федора Смолова и упал после контакта с Эктором Морено. Судья из Саудовской Аравии Фахад Аль Мирдаси оставил этот эпизод без внимания.

— Я почувствовал удар по ноге, — рассказал «Известиям» Юрий Жирков . — Скорее всего, это был пенальти, но когда судья не свистнул, то я подумал, что он попросит повтор. Однако игра продолжилась. Затем он попросил повтор, когда в штрафной был сбит Смолов. Но и там было принято решение не в нашу пользу.

Юрий Жирков был одним из лучших на поле в составе сборной России. После его удаления на 68-й минуте ситуация стала совсем безнадежной. К тому моменту Россия проигрывала 1:2 .

— На мой взгляд, судейство было странным, — продолжил Юрий Жирков. — Почти все спорные эпизоды трактовались в пользу Мексики. Сейчас я испытываю чувство опустошения. Мы хорошо начали матч, открыли счет, но не смогли развить свой успех. По горячим следам игру не разбирали, давайте оставим это тренерам.

На 25-й минуте счет открыл Александр Самедов, однако мексиканцам потребовалось всего шесть минут, чтобы его сравнять. Последовала подача за спину Александру Ерохину, и Нестор Араухо подсек мяч головой через Игоря Акинфеева — 1:1. Голкипер нашей команды ошибся на выходе и остался в полупозиции. Возможно, этот пропущенный гол и надломил Игоря Акинфеева . На 52-й минуте простой мексиканский вынос от своей штрафной закончился тем, что наши ворота были взяты. Акинфеев долго пытался предугадать направление мяча, решил выйти из ворот и в прыжке ударил по груди Лосано. Но тот всё равно успел пробить в пустые ворота — 2:1.

Этот эпизод стал решающим. Для выхода из группы сборной России нужна была только победа. Забить два безответных мяча одной из сильнейших сборных Северной и Центральной Америки уже не получилось. Великолепный момент был у Игоря Смольникова, но с близкого расстояния защитник отправил мяч в небеса.

Один из лидеров сборной Мексики — 3 0-летний полузащитник Андрес Гуардадо сразу после матча заявил «Известиям», что в заключительной игре группового этапа Россия показала свой лучший футбол на Кубке конфедераций.

— Это был очень тяжелый матч для Мексики, мы знали, что с Россией будет сложная игра, — сказал «Известиям» Андрес Гуардадо. — Нашему сопернику была нужна только победа, поэтому мы понимали, что они будут атаковать и рисковать. Но мы в очередной раз доказали, что наша команда умеет выходить из трудных ситуаций. Даже проигрывая, мы сумели перевернуть ход встречи и добиться нужного результата. В целом у России хорошая команда. Наверное, матч против Мексики по игре стал лучшим для вашей сборной на турнире. Вы много атаковали, но не воспользовались своими возможностями. Сложно выделить кого-то конкретно в сборной России. Все играли достаточно неплохо, особенно игроки центра поля. Запомнился форвард Смолов. Он был очень быстр и проделал хорошую работу.

Итоги матча и всего группового этапа подвел полузащитник сборной России Денис Глушаков.

— Не считаю, что мы в чем-то уступали Мексике, — сказал «Известиям» Денис Глушаков. — Ни в первом тайме, ни после удаления Жиркова. Мы не реализовали хорошие моменты, пропустили очень обидные мячи. У Мексики очень добротная команда, много сильных футболистов, но я не ощутил, что они нас переиграли. Если говорить в целом о турнире, то мне было тяжелее играть при своих трибунах. Было больше ответственности, нервозности. Нам противостояли сильные сборные, чемпионы своих континентов. У всех было желание победить в каждом матче... Возможно, отношение болельщиков к сборной стало лучше, но всё еще впереди. Если мы продолжим играть с таким же желанием, то в стране всё будет хорошо с футболом.

В составе сборной России на этом турнире, по мнению специалистов, стоит выделить двух человек: 23-летнего защитника Георгия Джикию и 21-летнего полузащитника Александра Головина. Радует, что наши молодые игроки стали выходить на первый план.

— Плохо оцениваю этот результат, очень расстроен, что мы не вышли из группы, — заявил «Известиям» Джикия . — Это мой первый международный турнир. Конечно, мастерство футболистов на Кубке конфедераций было выше, чем в РФПЛ, но я бы не сказал, что я столкнулся с какими-то неразрешимыми трудностями. Чего нам не хватило? В матчах с Португалией и Мексикой нас подвела реализация моментов. В остальном, думаю, мы показали достойный футбол.

Сборная России не выходила из группы на крупных турнирах с 2008 года. Тогда команда, которую возглавлял тренер Гус Хиддинк, дошла до полуфинала Евро-2008.

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