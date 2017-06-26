Кубок конфедераций-2017 стал для России первым крупным международным турниром после завершения карьеры в сборной двух ключевых защитников — Сергея Игнашевича и Василия Березуцкого. На смену игрокам ЦСКА пришли новые лица: Федор Кудряшов, Георгий Джикия и Виктор Васин. Для каждого из них столь крупное соревнование под флагом своей страны стало дебютным в карьере. Нельзя сказать, что первый блин для нового трио получился комом. Игроки чувствовали себя уверенно, но тем не менее периодически допускали серьезные ошибки.

Сразу после поражения нашей сборной в матче с командой Мексики корреспондент «Известий» пообщался с 30-летним защитником Федором Кудряшовым. Игрок рассказал о причинах неудачи сборной на домашнем турнире, сыгранности с партнерами и встрече с одним из лучших футболистов мира Криштиану Роналду.

— Мы сильно расстроены поражением. Считаю, что команда провела неплохой матч, имела много голевых моментов. Необходимо было их реализовывать, чтобы чувствовать себя спокойно. Однако рассуждать в сослагательном наклонении уже бессмысленно. Мексика проходит в полуфинал, а мы выбываем из турнира, — сказал Федор Кудряшов.

— Оба пропущенных мяча на совести Игоря Акинфеева?

— Я бы не стал так говорить. Все допускают ошибки. Футбол — это командный вид спорта. Проиграла команда, а не наш вратарь. В других играх Игорь стоял великолепно, но об этом все молчали. Сегодня он пропустил и стал главной мишенью для критики. Это неправильно.

— Как в целом оцениваете выступление на турнире?

— Чувствую опустошение. Мы очень хотели порадовать болельщиков и выйти в полуфинал. Новая сборная строится не так быстро, как хотелось бы. Но мы сделали полшага вперед. Каждый игрок продолжит работать над собой, а к следующему сбору Станислав Саламович определится, кто будет дальше вызываться в сборную, а кто нет.

— Для нашей сборной Кубок конфедераций стал хорошим тестом перед чемпионатом мира?

— Безусловно. До этого мы играли только товарищеские игры, где накал борьбы абсолютно другой. Так что три официальные игры — это большой опыт для нас. Плюс мы почувствовали, что значит играть серьезные матчи при своих болельщиках.

— Самое яркое воспоминание, которое останется у вас от Кубка конфедераций?

— Это полные трибуны. Во всех трех играх болельщики очень здорово поддерживали нас. Играть при такой поддержке — настоящее удовольствие.

— Кто самый сильный игрок, которому вы противостояли?

— Ответ очевиден: это Криштиану Роналду. Португалец давно всем доказал, что является очень сильным игроком. В составе сборной Мексики мне запомнился Эктор Эррера.

— Вы уже сыгрались с новыми партнерами по обороне?

— С каждой игрой мы всё больше и больше понимаем друг друга. Тренеры многое нам объясняют, остается только выполнять их требования.

— Всю карьеру вы провели на позиции крайнего защитника. Как чувствуете себя в расстановке 3-5-2 (с тремя центральными защитниками)?

— Я быстро адаптировался к требованиям. Мне и раньше приходилось иногда играть в центре защиты, поэтому я понимал, как надо действовать.

— Тяжело было играть в специальной защитной маске (в матче весенней части сезона Кудряшов получил перелом носа)?

— В маске очень трудно. Особенно при борьбе за верховые мячи. Врачи сказали мне еще две недели играть и тренироваться в маске, но в игре с Мексикой я решил рискнуть и выйти на поле без нее. Под свою ответственность.

— Вы уже определились со своим клубным будущим?

— Пока нет. Во время турнира я решил сосредоточиться только на сборной. Теперь я начну заниматься этим вопросом.

— Существует вероятность, что вы останетесь в «Ростове»?

— Пока не могу ответить на этот вопрос. Думаю, что в июле будут какие-то новости.

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