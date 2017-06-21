С борная России на стадионе «Спартак» в Москве проиграла Португалии (0:1) в матче второго тура группового этапа домашнего Кубка конфедераций. Ажиотаж вокруг матча начался еще до старта турнира — билеты были проданы за неделю до игры.

Несмотря на плотный трафик на дорогах Москвы и небольшие очереди на входе на арену трибуны 45-тысячника в Тушино заполнились достаточно быстро. Всего, по данным организаторов, игру посетило более 42 тыс. зрителей.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победного стартового матча с Новой Зеландией (2:0) пошел на кадровые перестановки, выпустив закрывать правую бровку Романа Шишкина, а Александра Самедова отправил ближе к зоне атаки. В запасе оказался получивший небольшое повреждение в матче-открытии Александр Ерохин. При этом слева одновременно оказались Дмитрий Комбаров и Юрий Жирков.

Ч то касается португальской сборной, то основная интрига закрутилась вокруг ее лидера — трехкратного обладателя «Золотого мяча» ФИФА, лучшего футболиста мира Криштиану Роналду . Накануне Кубка конфедераций в Испании вокруг самого звездного футболиста планеты разразился грандиозный скандал. Португалец недоплатил налогов на сумму €14,7 млн. И накануне игры с Россией 32-летний спортсмен принял решение погасить всю сумму, дабы избежать тюрьмы.

— Может быть, вне поля эта ситуация и нервирует Роналду, но уверен, что, выходя на игру, он о таких вещах забывает, поэтому обольщаться, что испанские налоговики нам помогут, не стоит, — сказал «Известиям» перед игрой легендарный советский футболист, первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян . — Футболисты сборной Португалии превосходят наших игроков в классе — речь и о Криштиану, и о его партнерах по команде. Д ля успешного результата Россия может им противопоставить только высокую самоотдачу, хорошую функциональную готовность и игровую дисциплину. Если это удастся осуществить, шансы есть.

Уже в начале матча Криштиану доказал, что все свалившиеся на него проблемы на этом турнире значения не имеют. На восьмой минуте навес Рафаэля Геррейру на дальний угол вратарской застал врасплох голкипера сборной России Игоря Акинфеева и защитника Федора Кудряшова, в результате чего Роналду головой переправил мяч в наши ворота.

После этого гости стали играть в излюбленной манере на контратаках, почти не дав россиянам возможности создать голевые моменты до перерыва. При этом Роналду имел еще две возможности для взятия ворот, но лишь на 31-й минуте ему удалось попасть по ним с острого угла — Акинфеев этот удар отразил. На 41-й минуте возможность отличиться у ворот Португалии имел Федор Смолов, но его удар из центра штрафной площади соперника после прострела с правого фланга пришелся мимо.

В перерыве Станислав Черчесов поменял Шишкина на Ерохина, вернув стартовую расстановку встречи с Новой Зеландией. Второй тайм начался с мощного удара в упор Андре Сильвы — Акинфеев сумел вытащить мяч с линии ворот . К 60-й минуте Португалия стала откатываться ближе к своим воротам и играть на удержание победного результата, позволив России овладеть территориальным преимуществом.

Несколько раз в середине тайма наши футболисты имели хорошие подходы к воротам и выходили на ударные позиции в чужой штрафной, но им либо не удавалось довести дело до ударов, либо они блокировались защитниками соперника. В результате за матч не было ни одного удара в створ ворот Руя Патрисиу.

Несмотря на поражение, у нашей команды еще сохраняется шанс на выход из группы. Бывший президент московского «Динамо» Борис Ротенберг выразил оптимизм относительно перспектив России на турнире.

— Упрекнуть наших ребят по игре с Португалией не в чем — бились достойно против очень сильного соперника, — сказал Борис Ротенберг «Известиям». — Есть оптимизм перед матчем с Мексикой. Из группы должны выходить.

Для выхода из группы в заключительной встрече с мексиканцами россиянам нужна только победа. Эта игра пройдет 24 июня в Казани.

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