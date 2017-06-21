Российские болельщики в матче групповой стадии Кубка конфедераций делают ставки на победу сборной Португалии над командой России, сообщил «Известиям» заместитель генерального директора компании «Лига ставок» Александр Егоров. По его словам, 95% ставок приходится на победу сборной Португалии, против 2% на победу сборной России.

Вероятность победы сборной Португалии над сборной России выше более, чем в два раза, говорит аналитик.

«На наш взгляд, фаворитом встречи является сборная Португалия. Сейчас коэффициент 1,87 на победу португальцев. Соответственно коэффициент на победу сборной России 4,44. Более, чем в два раза вероятность победы Португалии выше», – сказал Егоров.

Сборные России и Португалии на Кубке конфедераций в среду, 21 июня, сыграют на столичном стадионе «Спартак». Матч начнется в 18:00 мск. Российская команда в случае победы гарантирует себе выход в полуфинал турнира.