Букмекеры: российские болельщики делают ставки на победу Португалии
Российские болельщики в матче групповой стадии Кубка конфедераций делают ставки на победу сборной Португалии над командой России, сообщил «Известиям» заместитель генерального директора компании «Лига ставок» Александр Егоров. По его словам, 95% ставок приходится на победу сборной Португалии, против 2% на победу сборной России.
Вероятность победы сборной Португалии над сборной России выше более, чем в два раза, говорит аналитик.
«На наш взгляд, фаворитом встречи является сборная Португалия. Сейчас коэффициент 1,87 на победу португальцев. Соответственно коэффициент на победу сборной России 4,44. Более, чем в два раза вероятность победы Португалии выше», – сказал Егоров.
Сборные России и Португалии на Кубке конфедераций в среду, 21 июня, сыграют на столичном стадионе «Спартак». Матч начнется в 18:00 мск. Российская команда в случае победы гарантирует себе выход в полуфинал турнира.