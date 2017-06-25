Джейн Смит — мать легендарной для советских детей американской школьницы Саманты Смит, в 1983 году побывавшей в СССР в качестве посла доброй воли, — выразила благодарность за память, которую хранят о ее дочери в России.

«Очень трогательно и настоящая честь то, что «Артек» до сих пор и столь конкретным образом помнит Саманту», — цитирует ТАСС комментарий миссис Смит по поводу решения посвятить ее дочери очередную смену международного детского центра.

В электронном письме, которое мать Саманты прислала в информагентство, отмечается важность упорного труда «с целью сделать наш мир более безопасным во имя будущих поколений».

Как ранее сообщали «Известия», седьмая смена «Артека» стартовала 20 июня, а 24 июня состоялась торжественная церемония ее открытия, на которую прибыл президент РФ Владимир Путин. Он обратился с речью к воспитанникам лагеря, пожелав им сохранить возникшую в «Артеке» дружбу на всю жизнь.

Саманте Смит в нынешнем году исполнилось бы 45 лет (она погибла в авиакатастрофе в 13-летнем возрасте). В 1981 году ее вопрос о рисках, связанных с противостоянием СССР и США на международной арене, дошел до генсека ЦК КПСС Юрия Андропова, который пригласил девочку в гости. На следующий год юная американка приехала в Советский Союз, побывав в том числе и в «Артеке».