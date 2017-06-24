Британское издание The Times сообщает, что Салман Абеди, устроивший взрыв на стадионе в Манчестере, смотрел видеоролики по изготовлению взрывчатых устройств на YouTube.

По данным издания, террорист скачивал из сети информацию о химических соединениях, которые впоследствии были найдены на месте взрыва. В свою очередь, спецслужбы предполагали, что бомбу изготовил опытный человек. Об этом пишет «Газета.ru».

Ролики с инструкцией по изготовлению взрывчатых устройств были доступны на YouTube и Facebook еще спустя несколько дней после теракта.

Напомним, в результате взрыва в Манчестере, который произошел 22 мая, погибли 22 человека.