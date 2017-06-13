Ливийские власти утверждают, что помогали британским властям в выявлении потенциальных террористов — в частности, Салмана Абеди, который подорвал самодельную бомбу в фойе стадиона «Манчестер Арена» после концерта американской певицы Арианы Гранде.

Телеканал ВВС со ссылкой на собственные источники из числа высокопоставленных ливийских чиновников сообщил, что сотрудники спецслужб страны следили за Салманом Абеди, его братом и отцом с момента их прибытия в Великобританию.

Собранная в процессе слежки информация передавалась британским силовикам, утверждают источники ВВС. Детальных сведений они не предоставили, но привели в пример один факт: именно ливийские спецслужбы в процессе слежки за Салманом Абеди установили, что он покупал элементы для последующего изготовления взрывного устройства на территории Великобритании.

По словам источников, официальным Триполи и Лондону следует более тесно сотрудничать в сфере противодействия терроризму, чтобы совместными усилиями предотвращать нападения на этапе их подготовки.

Ранее представитель правоохранительных органов Ливии Ахмед Бин Салем сообщил, что Салман Абеди начал готовиться к осуществлению взрыва в Манчестере с декабря 2016 года, и при этом ливийские Специальные силы сдерживания уже на тот момент располагали важными сведениями о его контактах на британской территории.