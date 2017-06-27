Правительство РФ начало отзывать законопроекты, внесенные в Госдуму в прошлые созывы и потерявшие актуальность. В апреле с просьбой разгрузить думский портфель к кабинету министров обратился спикер нижней палаты Вячеслав Володин. На проведение соответствующей ревизии отвели два месяца, а полностью разобрать «завалы» планируется к январю 2018 года. Сейчас правительство отзывает 17 инициатив и еще 15 рекомендует к отклонению. Среди них — пакет по ратификации соглашения о регулировании поставок стальных труб с Украины и норма о возможности получения антимонопольным органом сведений, составляющих налоговую тайну.

О том, что кабинет министров начал разгружать думский портфель от законопроектов, которые остались от прошлых созывов, «Известиям» рассказал источник в аппарате Госдумы, информацию также подтвердил первый зампредседателя палаты Иван Мельников (КПРФ). По его словам, правительство уже сообщило о решении отозвать и рекомендовать к отклонению 32 законопроекта.

Статистика

По данным автоматизированной системы обеспечения законодательной деятельности (АСОЗД), на сегодняшний день на рассмотрении Госдумы находятся 283 законопроекта, внесенных правительством с 2005 по 2017 год. Больше половины из них поступили уже в период работы седьмого созыва.

Абсолютное большинство старых инициатив — 108 — было внесено во время прошлого созыва (2012–2016 годы). В портфеле также остались восемь законопроектов от Думы пятого (2008–2011) и четвертого (2004–2007) созывов.

Что отзывают

В списке инициатив, признанных кабинетом министров неактуальными (есть в распоряжении «Известий»), — пакет по ратификации соглашения о регулировании поставок стальных труб с Украины от 2012 года, технический регламент о безопасности магистральных трубопроводов для транспортировки жидких и газообразных углеводородов 2010 года, положение о дисциплине работников железнодорожного транспорта 2007 года.

Также отзываются многочисленные изменения в Налоговый кодекс, в том числе норма 2014 года о возможности получения антимонопольным органом сведений, составляющих налоговую тайну, и об уточнении перечня доходов, освобождаемых от НДС, 2011 года.

Регламент

В апреле рабочая группа по совершенствованию законодательной деятельности (ее возглавляет представитель КПРФ Иван Мельников) насчитала более 2 тыс. инициатив, часть из которых утратили актуальность и общественную значимость. В итоге фракциям, комитетам, региональным парламентам и правительству было рекомендовано пересмотреть инициированные ими законопроекты и отозвать ненужные.

Согласно думскому регламенту, отозвать можно только инициативы, еще не рассмотренные палатой. Проекты, «застрявшие» после первого и второго чтения и также ставшие неактуальными, должна отклонить Госдума. Если это рекомендуют сделать автор документа и профильный комитет, то процедура отклонения идет по упрощенной схеме.

Ревизия, на которую отводилось два месяца, еще не окончена, пояснил «Известиям» собеседник в аппарате правительства. По его словам, в апреле во все федеральные органы исполнительной власти были высланы списки правительственных законопроектов, которые находятся в Госдуме на рассмотрении. По итогам полученных ответов и формировались списки инициатив на отклонение и на отзыв. Такие списки направлялись в Госдуму дважды за подписью зампредседателя правительства — руководителя аппарата Сергея Приходько.

Рассмотрение Госдумой

Ревизия законопроектов прошлых лет идет также в думских комитетах. Количество законопроектов в повестке пленарных заседаний иногда достигает сотни — уже несколько раз, чтобы успеть рассмотреть все запланированные вопросы, депутаты сокращали обеденные перерывы и добавляли вечерние часы. Назначались для этого и дополнительные пленарные заседания.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что сейчас до 30% рабочего времени парламентариев тратится на проекты 1994–2016 годов, при этом более 85% инициатив отклоняется. За два с небольшим месяца думский портфель «похудел» почти вдвое — из 2020 законопроектов, внесенных в прошлые созывы, более 1000 уже рассмотрены.

Мнение экспертов

Субъектам законодательной инициативы давно пора повысить качество законопроектов за счет уменьшения их количества, полагает руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

— Дело в том, что проектов и нормативных актов создается в избытке — реальный запрос не требует такого количества документов, поэтому многие из них зависают надолго. Если говорить об эффективности нормотворчества, то нужно эту машину по производству законопроектов немного приостановить, — пояснил он.

При этом эксперт подчеркнул, что правительство вносит более продуманные инициативы, чем депутаты и региональные парламенты.

— Для исполнительной власти законотворчество — это инструмент, а не сама работа, и они более прагматично к нему относятся, создают более выверенные документы, — считает Константин Калачев.

Нужно, чтобы законодательная и исполнительная ветви власти работали как равноправные партнеры, а это предполагает ответственность обеих сторон. Сейчас их взаимоотношения приходят к этому оптимальному балансу, отметил эксперт.

Завершить разбор законодательных завалов Госдума планирует к январю 2018 года.