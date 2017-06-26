Комитет Госдумы по финансовым рынкам подготовил изменения в закон о фондовом рынке, сообщил «Известиям» его глава Анатолий Аксаков. Предложенные поправки помогут защитить банковскую систему от прецедентов, подобных иску «Транснефти» к Сбербанку, когда суд обязал кредитную организацию выплатить компании 66 млрд рублей по понесенным валютным рискам из-за обвала курса рубля в 2014 году. Как рассказал депутат «Известиям», в процессе подготовки профильный комитет Госдумы обратился в Международную московскую валютную ассоциацию — в Госдуме считают, что конечные риски должна нести международная страхующая компания, а не банк-посредник. В противном случае из-за исков, связанных с девальвацией 2014 года, российские банки могут потерять порядка 1 трлн рублей.

В конце 2013 года Сбербанк и «Транснефть» заключили сделку с барьерными опционами для снижения стоимости обслуживания биржевых облигаций компании. Из-за последовавшей девальвации рубля реализовался риск, лишивший «Транснефть» права требовать исполнения опциона. При этом полученная банком премия возврату не подлежала. В итоге нефтетранспортная компания обратилась в суд с требованием признать недействительными условия договора, обвинив банк в недостаточном объяснении рисков и потребовав возместить убыток в размере 66,5 млрд рублей. В начале июня суд принял решение в пользу «Транснефти», что создало опасный прецедент для всего финансового рынка. По итогам решения суда представитель «Транснефти» заявил, что удовлетворён им.

— Мы обратились в Международную московскую валютную ассоциацию от имени комитета с просьбой представить мнение экспертного сообщества по этому вопросу с учетом международной практики и предложения — в случае необходимости — по изменению действующего закона «О рынке ценных бумаг». Мы считаем, что риски должна нести хеджирующая компания. Если прецедент будет поддержан Верховным судом, очевидно, что компании будут массово обращаться в суды по аналогичным поводам, — заявил «Известиям» Анатолий Аксаков.

Парламентарий подчеркнул, что, по его мнению, «в споре между «Транснефтью» и Сбербанком правой стороной является госбанк». Аналогичную позицию заняли и лоббисты рынка — Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР), Ассоциация российских банков (АРБ) и Национальная фондовая ассоциация (НФА).

Комментируя инициативу Анатолия Аксакова, президент НАУФОР Алексей Тимофеев отметил, что, помимо поправок в законодательство, важно изменить отношение судов к финрынку и повысить их компетентность.

— Мы надеемся, что апелляция Сбербанка изменит решение суда первой инстанции. В противном случае последствия будут драматическими — полная остановка рынка, — заявил Алексей Тимофеев.

Директор департамента финансовых рынков Юникредитбанка Сергей Корнев также поддержал идею депутатов.

— Это вопиющее событие, которое ставит под угрозу управление рисками, — заявил Сергей Корнев. — По большому счету, позиция суда — не только против банков, но и против компаний, которые будут лишены возможности управлять своими рисками. Нужно, чтобы компании точно понимали, что они делают, и с этим пониманием занимались хеджированием. Безусловно, ответственность лежит в полной мере на них.

Согласно сложившейся мировой практике, убытки по такого типа договорам должна была понести компания, не в пользу которой произошло изменение валютного курса, рассказал зампред банка «БНП Париба» Сергей Аврамов.

— Если бы курс повернулся по-другому, платил бы Сбербанк. Это принцип работы рынка. Хотелось бы ждать от судов вышестоящих инстанций большего понимания специфики сделок с производными финансовыми инструментами и более внимательного прочтения условий договора, — сказал он.

Банк России в комментарии в минувшую пятницу заявил, что решение суда «ставит под угрозу практически все сделки российских банков с нефинансовыми организациями». В этих условиях ЦБ «вынужден прогнозировать серьезное сокращение российского внебиржевого рынка деривативов». Отсутствие возможности хеджирования валютных и процентных рисков экспортеров и импортеров поставит под угрозу значительную часть экономики, связанную с импортом и экспортом, подчеркнул регулятор.