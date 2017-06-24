Жюри конкурса на самую уродливую собаку в мире, который проходит в США, признало победителем мастино неаполитано по кличке Марта.

Хоть это и не самый приятный титул, но призер получает чек на полторы тысячи долларов и поездку в Нью-Йорк. Эти призы получила хозяйка мастифа Ширли Зиндлер, сообщает «Федеральное агентство новостей».

На Марту обратили внимание еще на начальном этапе соревнования. На протяжении всех туров она оставалась фаворитом.

Хозяйка рассказывает, что с возрастом ее собака фактически полностью ослепла, но врачи после нескольких операций смогли вернуть мастифу зрение.