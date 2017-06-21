В России отмечают День кинолога
С 2004 года в России отмечается День кинологических подразделений МВД РФ, который также считается профессиональным праздником всех, кто работает с собаками
Первые служебные собаки в полиции Российской империи появились в 1907 году в Петербурге — прибегнуть к их помощи предложил начальник местного сыскного отделения полиции В.И. Лебедев, в 1909 году был открыт первый питомник сыскных собак. На фото: советские пограничники идут по следу нарушителя границы
С 1931 года в СССР под разными названиями действовал специальный кинологический институт. Среди «собачьих» специальностей еще тогда были наиболее распространены связные, разыскные, санитарные и сторожевые. На фото: трехлетний боксер Кинго, обладатель шести медалей за сторожевую службу, 1968 год
Служебные собаки активно использовались в Великую Отечественную войну. Одним из самых известных стал пес-сапер по кличке Джульбарс, обнаруживший больше 7 тыс. мин и снарядов. Во время Парада Победы 1945 года раненого Джульбарса пронесли по Красной площади на руках
Сегодня собаки работают в армии, полиции, спасательных отрядах
Они помогают искать наркотики, взрывчатку, а также участвуют в поисково-спасательных работах, в частности, в разрушенных зданиях
Соревнования кинологов входят в программу Армейских международных военных игр. На фото: участник во время соревнований 2016 года
Служебные собаки и военнослужащие Национальной гвардии, МВД, УФСИН, МЧС на учениях по пресечению массовых беспорядков в случае массовой драки фанатов в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года
Служебные собаки атакуют условного преступника во время тактико-специальных учений спецподразделений Росгвардии и МВД РФ
Как правило, готовить к службе собак начинают еще щенками — а после выхода на пенсию они часто отправляются на заслуженный отдых к кинологам или содержатся на особом довольствии в приюте