Первые служебные собаки в полиции Российской империи появились в 1907 году в Петербурге — прибегнуть к их помощи предложил начальник местного сыскного отделения полиции В.И. Лебедев, в 1909 году был открыт первый питомник сыскных собак. На фото: советские пограничники идут по следу нарушителя границы