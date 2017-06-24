Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров направил Центробанку и инновационном комплексу «Сколково» обращение, в котором предложил создать российских аналог виртуальной валюты, передает его пресс-служба.

В письме Петров обращает внимание на значимое место, которое заняли криптовалюты в мировой финансовой системе. «Они стали настолько популярны, что даже обыкновенные люди, далекие от финансовых рынков и биржевых торгов, стали использовать криптовалюту в повседневном обиходе», - считает депутат. Однако, как отмечает Петров, в российском законодательстве не установлен четкий статус криптовалюты. В связи с этим депутат предложил российскому регулятору стать разработчиком правового статуса виртуальной валюты, а «Сколково», в свою очередь, обеспечить отечественную криптовалюту вычислительными и алгоритмическими мощностями.