Власти Киргизии объявили о выпуске криптовалюты GoldenRock, которая должна помочь республике освоить золотые месторождения, вывод новой валюты будет производиться российским трейдером «Крипт НН».

По задумке авторов идеи о выпуске криптовалюты, она поможет республике в короткий срок получить частные инвестиции, чтобы заняться освоением месторождений золота. Каждая единица (токен) GoldenRock будет обеспечена золотым эквивалентом, а владелец валюты сможет после добычи золота обменять свои токены на этот металл.

Власти Киргизии планируют привлечь в рамках первичного размещения криптовалюты от $5 млн до $40 млн. После отработки проекта инвестиций этим способом в золотодобычу, возможно привлечение средств по той же схеме для сельскохозяйственных проектов.

В реализации амбициозного проекта будет участвовать российская компания «Крипт НН», которая выступит главным трейдером при проведении ICO (Initial Coin Offering — первичное размещение криптовалюты).

В Киргизии полагают, что схема будет не только действенной, но и прозрачной для инвесторов, а ожидаемый суммарный приток инвестиций посредством размещения криптовалюты может достичь $500 млн.

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Киргизия первой из стран ЕАЭС выпустит криптовалюту