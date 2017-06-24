МВД Саудовской Аравии задержало пять человек в связи с предотвращенной атакой на Заповедную мечеть в Мекке.

Как сообщил министр внутренних дел, среди задержанных есть женщина. В ходе операции против террористов в квартале Аджйад полицейские окружили здание, где находился террорист смертник. Он оказал сопротивление, а затем подорвал себя. В результате инцидента 11 человек были ранены.

По словам министра, целью террористов была Заповедная мечеть в Мекке. Эта мечеть является главной святыней исламского мира, в центре которой находится Кааба — гранитная постройка в форме куба, которую возвел, согласно вероучению, пророк Ибрахим (Авраам).