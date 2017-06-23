Службы безопасности Саудовской Аравии предотвратили нападение на Заповедную мечеть в Мекке, передает телеканала «Аль-Арабия».

Злоумышленники планировали организовать атаку сразу в трех местах по стране, пишет «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя МВД королевства Мансура ат-Турки. По данным ведомства, террористы собирались произвести один теракт в провинции Джидда и два –– в Мекке.

В Мекке силовики провели необходимые операции по задержанию боевиков в кварталах Аль-Асиля и Аджйад. Во втором квартале находится главная святыня ислама — Кааба, которая располагается в непосредственной близости от Заповедной мечети.

По словам Мансура ат-Турки, один террорист-смертник укрылся в доме в квартале Аджйад и не реагировал на требования правоохранителей сложить оружие. Затем он открыл огонь по сотрудникам спецслужб и подорвал себя.

О пострадавших в силовых службах не сообщается.