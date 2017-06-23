В башкирском городе Сибай задержаны лидер и двое членов запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

По данным регионального управления ФСБ, члены группировки занимались вербовкой жителей Башкирии и распространяли воинствующую исламистскую пропаганду. Террористы пытались внести раскол в мусульманское общество Башкирии.

Целью членов запрещенной группировки было уничтожение неисламских правительств и создание теократического унитарного государства, в состав которого должен был войти Башкортостан.

Против задержанных возбуждено уголовное дело. Им предъявлены обвинения в участии в деятельности террористической организации. Задержанные помещены под стражу.