Москва сформирует единый список террористических организаций и представит его для дальнейшей работы в недавно созданное Контртеррористическое управление ООН.

«Москва составила список лиц, которые принимали участие в террористической деятельности. Сейчас идет согласование документа, а затем, когда новое управление ООН оформится, списки будут скоординированы», — рассказал «Известиям» высокопоставленный источник в МИД России.

Также собеседник издания отметил, что возглавит новую структуру российский дипломат. Главная задача ведомства будет заключаться в унификации понятия «терроризм» и создании единого списка террористических организаций.

«Вопрос единой интерпретации термина «терроризм» — самый сложный. Все это прекрасно понимают, именно из-за этого создание ведомства долгое время откладывалось», — пояснил другой собеседник «Известий», близкий к руководству ООН.

Например, «Братья мусульмане», признанные в России, Саудовской Аравии, ОАЭ и Египте террористами, в США и странах ЕС таковыми не считаются. Тогда как в США и Европе, в отличие от России и Ирана, террористической организацией объявлена «Хезболла».

Подробнее — в материале «Известий»:

Россия составит для ООН список террористов