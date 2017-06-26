Смена наследного принца Саудовской Аравии сыграет положительную роль в развитии российско-саудовских контактов . Новый наследник престола Мухаммед бен Сальман Аль Сауд неоднократно посещал Москву. В отличие от своего предшественника Мухаммеда бен Наифа Аль Сауда он менее зависим от США . Об этом «Известиям» сообщили информированные источники в саудовских дипломатических кругах, которые также рассказали, что Мухаммед бен Сальман Аль Сауд отвечает в королевстве за отношения с Москвой. Более того, назначение нового наследника престола может приблизить визит короля Саудовской Аравии в Россию.

Как рассказали «Известиям» информированные источники в саудовских дипломатических кругах, Мухаммед бен Сальман настроен на уменьшение влияния Вашингтона на Эр-Рияд .

— Наследник престола уже давно отвечает за развитие отношений с Россией и хочет активизации именно на этом направлении. Возвышение Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда сыграет положительную роль в развитии двусторонних связей, он видит в них большой потенциал. Более того, активнее будет прорабатываться вопрос о визите короля в Россию , — сказал собеседник.

Ранее 81-летний король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд назначил своего сына, 31-летнего министра обороны Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда наследником престола . Его решение поддержал 31 из 34 членов Совета присяги. Таким образом, молодой принц стал вторым человеком в государстве . Племянник короля Мухаммеда бен Наиф Аль Сауд добровольно подал в отставку и первым делом поклялся в верности будущему монарху.

Мухаммед бен Сальман Аль Сауд неоднократно приезжал в Москву, где его встречали на самом высоком уровне. Последний визит политика состоялся в конце мая 2017 года. Тогда он обсудил с президентом России Владимиром Путиным самый широкий круг вопросов, начиная от цен на нефть и борьбы с терроризмом до вопроса о будущем Сирии. Между тем, как отметил спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, Москва надеется, что визит короля Саудовской Аравии в Россию состоится в самом скором времени.

Напомним, что « Известия» первыми еще в октябре 2016 года писали, что в Саудовской Аравии всё идет к смене наследника престола . Тогда источник, близкий к правящей семье, на правах анонимности сказал, что Мухаммед бен Наиф Аль Сауд в последнее время редко появляется даже на правительственных совещаниях.

«Сын короля отодвинул Мухаммеда бен Наифа Аль Сауда от руководства нефтяным бизнесом в Восточной провинции Саудовской Аравии. Наследник престола (уже бывший. — «Известия») часто уезжает из страны, много путешествует, не отвечает на звонки чиновников», — сказал тогда источник.

Влиятельный саудовский генерал Анвар Эшки уверен, что теперь отношения между Россией и Саудовской Аравией будут развиваться активнее. Военный отметил, что Мухаммед бен Сальман Аль Сауд настроен на долгосрочное сотрудничество с Москвой в экономике и борьбе с терроризмом.

Между тем американский политолог, ведущий эксперт вашингтонского центра Gulf State Analytics Теодор Карасик также отметил в беседе с «Известиями», что новый наследник престола относится к России более положительно, чем его предшественник.

— Он несколько раз приезжал в Москву и встречался с Владимиром Путиным. А отец Мухаммеда бен Наифа Аль Сауда занимался засылкой ваххабитов на Северный Кавказ в 1990-х годах. У сына также сложился негативный образ России, — сказал эксперт.

Саудовская Аравия — абсолютная монархия. Страной правит семья, во главе которой находится пожилой король. Смена наследника престола, формально второго человека в стране, а по факту первого, не может не привести к некоторым изменениям внешнеполитического курса Эр-Рияда. И в этом смысле наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, хорошо знающий Россию, сможет придать позитивную динамику контактам с Москвой.

В Москве заинтересованы в развитии конструктивных отношений с королевством. Помимо целого ряда ближневосточных проблем, в том числе и сирийского урегулирования, Москва и Эр-Рияд имеют в двусторонней повестке и вопросы энергетического сотрудничества. Эр-Рияд играет ведущую роль в ОПЕК. При продуктивном диалоге стороны смогут достичь более продуктивной координации на нефтяном рынке. К тому же, как неоднократно отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, Россия заинтересована «в добрых отношениях со всеми странами Ближнего Востока», в том числе и государствами Персидского залива.