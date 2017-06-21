В Саудовской Аравии назначен новый наследный принц. Такое решение принял глава государства, король Сальман. Вместо Мухаммеда бен Наифа наследником саудовского престола станет 31-летний сын короля Мухаммед бен Сальман, информирует телеканал «Аль-Арабия».

Помимо потери титула наследника, Мухаммед бен Наиф лишился поста главы МВД, который передан принцу Абдул-Азизу бен Сауду бен Наифу.

Напомним, Мухаммед бен Наиф стал наследным принцем весной 2015 года, когда Сальман занял королевский трон. В то же время королевский сын, министр обороны Мухаммед бен Сальман получил титул заместителя наследного принца.