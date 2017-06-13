Российский президент Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во вторник, 13 июня, провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию вокруг Катара и вопросы развития российско-саудовских отношений в различных областях, сообщает пресс-служба Кремля.

«Главы государств обменялись мнениями по текущей ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, затронув обострившуюся ситуацию вокруг Катара», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сложившаяся ситуация не способствует консолидации совместных усилий в плане урегулирования в ситуации в Сирии и борьбы с терроризмом.

Также лидеры обсудили российско-саудовские отношения в различных областях. Беседа показала общий настрой на активизацию двустороннего сотрудничества и продолжение контактов на различных уровнях.