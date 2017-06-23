Регистрируемая безработица в России в мае 2017 года снизилась до 5,2% экономически активного населения с 5,3% в апреле и 5,4% в марте, сообщил Росстат в пятницу.

«Численность безработных в мае 2017 года по сравнению с апрелем уменьшилась на 105 тысяч человек, или на 2,6%, по сравнению с маем 2016 года — на 358 тыс. человек, или на 8,3%», — говорится в сообщении ведомства.

К лету в России было 75,8 млн экономически активных жителей в возрасте от 15 до 72 лет.

За минувший год уровень безработицы в стране сократился на 0,4 процентного пункта.

«Самый низкий уровень безработицы отмечается в Центральном федеральном округе, самый высокий — в Северо-Кавказском», — отмечает Росстат.

В ЦФО на составляет 3,4%, а на Северном Кавказе — 11,4%.