Инфляция в России за период с 14 по 19 июня 2017 года составила 0,1%, а в целом с начала года набрала 2%, сообщил Росстат в среду.

Таким образом, с начала июня потребительские цены в России прибавили 0,3%.

Цены на овощи и фрукты за несколько дней отчетного периода в среднем увеличились на 2%, особенно сильно подорожала капуста — сразу на 13,5%.

Картошка, морковь и яблоки стали дороже на 3,3–5,4%.

При этом огурцы и помидоры, наоборот, подешевели — на 6,2 и 4,1% соответственно, отмечает Росстат.

Одновременно сахар-песок подорожал на 0,8%, бензин и дизтопливо — на 0,2%.