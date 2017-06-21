Росстат: инфляция в РФ за 14–19 июня составила 0,1%, с начала года — 2%
Инфляция в России за период с 14 по 19 июня 2017 года составила 0,1%, а в целом с начала года набрала 2%, сообщил Росстат в среду.
Таким образом, с начала июня потребительские цены в России прибавили 0,3%.
Цены на овощи и фрукты за несколько дней отчетного периода в среднем увеличились на 2%, особенно сильно подорожала капуста — сразу на 13,5%.
Картошка, морковь и яблоки стали дороже на 3,3–5,4%.
При этом огурцы и помидоры, наоборот, подешевели — на 6,2 и 4,1% соответственно, отмечает Росстат.
Одновременно сахар-песок подорожал на 0,8%, бензин и дизтопливо — на 0,2%.