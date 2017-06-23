В Хабаровском крае арестован мужчина-опекун по подозрению в насилии в отношении приемных детей. Против него возбудили уголовное дело по статьей 131 УК РФ (изнасилование).

Следователи полагают, что в период с сентября 2012 по февраль 2017 года мужчина совершал преступления сексуального характера в отношении пяти опекаемых девочек, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Кроме того, возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц органов опеки. Их подозревают в халатности. Правоохранительные органы проверят порядок передачи девочек под опеку.

Что же касается пострадавших детей, то они были изъяты из приемной семьи. В настоящий момент они находятся в детском доме, где с ними работают психологи, уточняет ТАСС.