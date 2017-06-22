В Приозерский городской суд Ленинградской области доставлен обвиняемый в педофилии священник Глеб Грозовский. В четверг, 22 июня, начинается рассмотрение уголовного дела по существу.

Грозовскому инкриминируют действия сексуального характера в отношении девочки. По версии следствия, инцидент произошел в 2011 году в православном детском лагере в Ленинградской области.

Аналогичное преступление Грозовский совершил в июне 2013 году в детско-юношеском лагере православного детского-юнешеского лагеря «Филадельфия» в Греции, где он был настоятелем храма святого мученика Иоанна Воина.

После того как следователи инициировали расследование, Грозовский бежал из России в Израиль. В октябре 2013 года священника объявили в международный розыск.

В апреле 2014 года Россия направила запрос на выдачу Грозовского, который был удовлетворен лишь в сентябре 2016 года. Этапированному священнику предъявили обвинения в сексуальном насилии в отношении трех детей.