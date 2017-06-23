Гроза с градом приближается к Москве. Ветер усилится до 12–17 м/с. Об этом жителей столицы предупредили в столичном главке МЧС в пятницу.

Ненастье ожидается днем и в вечернее время.

Ведомство сообщило о возможных повреждениях линий электропередач, повале деревьев, повреждении слабоукрепленных и широкоформатных рекламных конструкций, подтоплениях территорий, ДТП и затруднении движения транспорта.

Молнии могут повредить не оборудованные громоотводами объекты.

Горожанам рекомендуется по возможности переждать непогоду в капитальном строении, а при необходимости выходить на улицу обходить шаткие конструкции стороной. Парковать автомобиль следует в гараж или оставлять подальше от слабоукрепленных конструкций и деревьев, передает «ТВ Центр».

Напомним, ранее в пятницу центр погоды «Фобос» сообщал, что в столице и Подмосковье будет облачно, с прояснениями, местами кратковременный небольшой дождь. «Максимальная температура в столице +17…+19 градусов, в Подмосковье +15…+20 градусов. Ветер западной четверти, 3–8 м/с», – говорится в сообщении.